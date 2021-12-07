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Сборная Крыма завоевала девять медалей на чемпионате ЮФО по греко-римской борьбе
фото: ВКонтакте

Сборная Крыма завоевала девять медалей на чемпионате ЮФО по греко-римской борьбе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:41 07.12.2021

Соревнования 2-5 декабря впервые прошли в Севастополе в зале спорткомплекса «Муссон». В активе крымчан две золотых, одна серебряная и шесть бронзовых медалей.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись лидеры нашей команды – мастер спорта международного класса Эмин Сефершаев из Симферополя (в весовой категории до 60 кг) и воспитанник КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район), мастер спорта Азамат Сеитов (до 97 кг). Мастер спорта Ридван Османов из Куйбышево Бахчисарайского района (в параллельном зачете он также представлял Севастополь) взял «серебро» в категории до 72 кг. Бронзовые медали в активе алуштинцев Исмаила Сейдаметова (воспитанник КСП УОР, до 55 кг), Артура Степаняна (до 77 кг) и Азиза Сеитова (до 130 кг), симферопольца Марата Дарбиняна (до 55 кг), Шукура Зейтулаева (до 63 кг) и Энвера Близарова (до 67 кг, воспитанник КСП УОР) из Куйбышево Бахчисарайского района. Также «бронзу» в весе до 130 кг завоевал севастополец Дмитрий Янкелевич, — сообщает «Крымский спорт».

Всего в чемпионате приняли участие 102 борца из Крыма и Севастополя, Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Соревнования были отборочными на чемпионат России, который ориентировочно пройдет 2-6 февраля 2022 года в Суздале Владимирской области.

Сборная Крыма завоевала девять медалей на чемпионате ЮФО по греко-римской борьбе

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