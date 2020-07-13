Сборная России по скалолазанию проводит сбор в Крыму

Сборная России по скалолазанию успешно прошла карантин и приступила к тренировочному сбору в Алуште (Крым). Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).

В воскресенье команда была переведена в «чистую зону» центра «Крымский». Предыдущие несколько суток спортсмены, тренеры и специалисты сборной России провели в одноместных номерах. За это время они сдали по два теста на коронавирусную инфекцию.

Результаты тестов у всех участников сбора отрицательные, поэтому мы переведены в «чистую зону» и можем приступать к тренировкам, — рассказал старший тренер сборной России Сергей Сигов.

На первых тренировках российские сборники-скалолазы будут заниматься общей и специальной физической подготовкой. Второй этап — скалодромы. Тренировочный сбор национальной команды продлится до 28 июля.