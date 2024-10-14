Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Сборная КФУ завершила сезон-2024 в Национальной студенческой футбольной лиге
актуально в республике
Сборная КФУ завершила сезон-2024 в Национальной студенческой футбольной лиге
фото: Виктория Шендра, ВКонтакте, Национальная студенческая футбольная лига

Сборная КФУ завершила сезон-2024 в Национальной студенческой футбольной лиге

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:48 14.10.2024

Провальным получился для сборной Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь) сезон-2024 в Суперлиге имени Игоря Гамулы (премьер-группа) высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Команда Сергея Величко в 12 матчах сумела набрать лишь 6 очков и заняла предпоследнее, шестое место. И это после прошлогодней «бронзы», а до этого трех кряду чемпионских титулов!

Конечно, кардинальная смена состава команды не могла не отразиться на ее результатах. Но нельзя и не отметить, что игроки нового «призыва» до уровня сборной, мягко говоря, просто недотягивают, ведь неслучайно большая их часть выступает за «Алушту-КФУ, которая плетется в хвосте турнирной таблицы чемпионата премьер-лиги КФС (всего 4 набранных очка в 21 поединке), — сообщает «Крымский спорт»

Матчи заключительного для себя шестого межрегионального турнира сборная КФУ 10-12 октября провела в Евпатории на базе СК «Арена-Крым». Не помогли симферопольцам и родные стены: сыграв вничью с аутсайдером соревнований – Российским университетом спорта «ГЦОЛИФК» (Москва) – 1:1 (Роман Васюков, 5; Владислав Жихарев, 9), наши земляки затем с одинаковым счетом 0:3 проиграли Чеченскому (Муслим Дачаев, 12, Керим Магамаев, 19, Шарип Юсупов, 77) и Кубанскому (Халил Ахмад, 12, Кима Оби, 51, с пенальти, Лаки Энемоса, 59) госуниверситетам.

Узнайте больше:  У тхэквондистов Крыма – три "бронзы" на чемпионате ЮФО в Ростовской области

По итогам «регулярки» квартет лучших команд турнира (ТОП-4) в декабрьском Гранд-финале разыграет медали чемпионата.

источник: «Крымский спорт»

 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
спорт в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.