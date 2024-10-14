Сборная КФУ завершила сезон-2024 в Национальной студенческой футбольной лиге

Конечно, кардинальная смена состава команды не могла не отразиться на ее результатах. Но нельзя и не отметить, что игроки нового «призыва» до уровня сборной, мягко говоря, просто недотягивают, ведь неслучайно большая их часть выступает за «Алушту-КФУ, которая плетется в хвосте турнирной таблицы чемпионата премьер-лиги КФС (всего 4 набранных очка в 21 поединке), — сообщает «Крымский спорт».

Матчи заключительного для себя шестого межрегионального турнира сборная КФУ 10-12 октября провела в Евпатории на базе СК «Арена-Крым». Не помогли симферопольцам и родные стены: сыграв вничью с аутсайдером соревнований – Российским университетом спорта «ГЦОЛИФК» (Москва) – 1:1 (Роман Васюков, 5; Владислав Жихарев, 9), наши земляки затем с одинаковым счетом 0:3 проиграли Чеченскому (Муслим Дачаев, 12, Керим Магамаев, 19, Шарип Юсупов, 77) и Кубанскому (Халил Ахмад, 12, Кима Оби, 51, с пенальти, Лаки Энемоса, 59) госуниверситетам.

По итогам «регулярки» квартет лучших команд турнира (ТОП-4) в декабрьском Гранд-финале разыграет медали чемпионата.

источник: «Крымский спорт»

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