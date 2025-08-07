Сборная Крыма – взял бронзу VI летней Спартакиады молодежи России по софтболу

На групповом этапе соревнований наши землячки обыграли соперниц из Свердловской (10:0) и Ростовской (16:0) областей, а также Краснодарского края (11:1), но уступили сборной Московской области (0:14). В итоге заняли второе место в группе.
В медальных матчах крымчанки одолели команду из Хабаровска (6:1) и гарантировали себе бронзовые награды. А вот в игре за выход в финал, к сожалению, уступили девушкам из Москвы (1:9).
Именно москвички, к слову, и стали победителями Спартакиады, обыграв в решающем поединке сборную Московской области (2:1).
Поздравляем сборную Крыма с заслуженной «бронзой». Весомый вклад в успех наших землячек, по словам Дениса Агапова, внесли лидеры команды – Юлия Нестуля, Дарья Голицына и София Бочкова.
источник: «Крымский спорт»
