Сборная Крыма – взял бронзу VI летней Спартакиады молодежи России по софтболу
фото: : ВКонтакте, Федерация софтбола Крыма

Сборная Крыма – взял бронзу VI летней Спартакиады молодежи России по софтболу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:55 07.08.2025

Сборная Крыма (тренер – Денис Агапов) стала бронзовым призером VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России по софтболу. Финальный этап соревнований, в котором приняли участие десять сильнейших команд страны, 1-7 августа прошел в Крымске Краснодарского края.

На групповом этапе соревнований наши землячки обыграли соперниц из Свердловской (10:0) и Ростовской (16:0) областей, а также Краснодарского края (11:1), но уступили сборной Московской области (0:14). В итоге заняли второе место в группе.

В медальных матчах крымчанки одолели команду из Хабаровска (6:1) и гарантировали себе бронзовые награды. А вот в игре за выход в финал, к сожалению, уступили девушкам из Москвы (1:9).

Именно москвички, к слову, и стали победителями Спартакиады, обыграв в решающем поединке сборную Московской области (2:1).

Поздравляем сборную Крыма с заслуженной «бронзой». Весомый вклад в успех наших землячек, по словам Дениса Агапова, внесли лидеры команды – Юлия Нестуля, Дарья Голицына и София Бочкова.

источник: «Крымский спорт»

 

Просмотры: 14

0 комментариев
