Сборная Республики Крым взяла золото на Чемпионате России по пулевой стрельбе

Как отметил Сергей Аксёнов, крымчане завоевали золото в командном зачете в бескомпромиссной борьбе, опередив сборные из Санкт-Петербурга и Москвы, которые заняли соответственно II и III место.

Поздравляю с победой «золотой» состав сборной. Это заслуженные мастера спорта Владислав Прянишников и Владислав Щепоткин и мастер спорта Владимир Донченко. Успех команды был закреплен выступлением Владислава Щепоткина в индивидуальной программе. Он завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени, подтвердив свой статус одного из лучших стрелков России, – поделился Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил особые слова благодарности ОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Республики Крым», где воспитываются чемпионы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым