Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сборная Республики Крым взяла золото на Чемпионате России по пулевой стрельбе
Новости Республики
Сборная Республики Крым взяла золото на Чемпионате России по пулевой стрельбе
фото: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сборная Республики Крым взяла золото на Чемпионате России по пулевой стрельбе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:22 29.01.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале об успешном выступлении сборной команды республики на Чемпионате России по пулевой стрельбе. Соревнования стартовали 25 января в городе Ижевске Удмуртской Республики среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

Как отметил Сергей Аксёнов, крымчане завоевали золото в командном зачете в бескомпромиссной борьбе, опередив сборные из Санкт-Петербурга и Москвы, которые заняли соответственно II и III место.

Поздравляю с победой «золотой» состав сборной. Это заслуженные мастера спорта Владислав Прянишников и Владислав Щепоткин и мастер спорта Владимир Донченко. Успех команды был закреплен выступлением Владислава Щепоткина в индивидуальной программе. Он завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени, подтвердив свой статус одного из лучших стрелков России, – поделился Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил особые слова благодарности ОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Республики Крым», где воспитываются чемпионы.

Узнайте больше:  26 января - Ермилов день или День Ерёмы. Кот сегодня весьма правдив!

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.