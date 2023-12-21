Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  
актуально в республике
СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 22:01 21.12.2023

СБУ обвинила крымского священника, протоиерея Дмитрия Кроткова в «поставке ударных дронов оккупантам» и выписала ему «подозрение», ссылаясь при этом на некую собранную «доказательную базу». Об этом сообщает Readovka. В этот перечень украинское «гестапо» от щедрот добавило также тепловизоры, портативные радиостанции и антидроновые ружья, якобы закупленные на деньги прихожан. Не забыли СБУшники обвинить батюшку и в «благословении на убийства украинцев».

СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

В реальности же протоиерей Дмитрий Кротков вместе с фондом «Ридовка Помогает!» передал нашим бойцам гуманитарную помощь, а также Песчанскую икону Божией Матери. И уж тем более ни о каких «благословениях на убийство украинцев» речи не шло: батюшка отслужил молебен в полевом храме и поговорил с русскими солдатами о Боге и его роли в жизни каждого, особенно на передовой.

СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

Клевета, уголовные преследования верующих и священников, а также гонения на Церковь уже давно стали «нормой» для современной Украины, — подчеркивает издание.

Напомним, Дмитрий Кротков – руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии. О его деятельности подробно – на странице центра в Telegram. Говоря просто – это постоянный сбор гуманитарной помощи для мирных жителей прифронтовой зоны и передачи самого необходимого нашим воинам.

СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

В активе отца Димитрия свыше ста поездок в зону СВО. Вот и очередная – не за горами.

Сегодня загрузили три машины. Завтра новая гуманитарная поездка, — сообщил сегодня руководитель гумцентра.

СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

 

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.