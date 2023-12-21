СБУ обвиняет крымского священника – руководителя Специального гуманитарного центра  

СБУ обвинила крымского священника, протоиерея Дмитрия Кроткова в «поставке ударных дронов оккупантам» и выписала ему «подозрение», ссылаясь при этом на некую собранную «доказательную базу». Об этом сообщает Readovka. В этот перечень украинское «гестапо» от щедрот добавило также тепловизоры, портативные радиостанции и антидроновые ружья, якобы закупленные на деньги прихожан. Не забыли СБУшники обвинить батюшку и в «благословении на убийства украинцев».

В реальности же протоиерей Дмитрий Кротков вместе с фондом «Ридовка Помогает!» передал нашим бойцам гуманитарную помощь, а также Песчанскую икону Божией Матери. И уж тем более ни о каких «благословениях на убийство украинцев» речи не шло: батюшка отслужил молебен в полевом храме и поговорил с русскими солдатами о Боге и его роли в жизни каждого, особенно на передовой.

Клевета, уголовные преследования верующих и священников, а также гонения на Церковь уже давно стали «нормой» для современной Украины, — подчеркивает издание.

Напомним, Дмитрий Кротков – руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии. О его деятельности подробно – на странице центра в Telegram. Говоря просто – это постоянный сбор гуманитарной помощи для мирных жителей прифронтовой зоны и передачи самого необходимого нашим воинам.

В активе отца Димитрия свыше ста поездок в зону СВО. Вот и очередная – не за горами.

Сегодня загрузили три машины. Завтра новая гуманитарная поездка, — сообщил сегодня руководитель гумцентра.