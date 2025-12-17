Счетная палата в Крыму за год выявила нарушения при расходовании средств на 6,3 млрд рублей

В этом году мы выявили 2023 нарушения, это в три раза больше, чем в прошлом году. Общий объем нарушений, который охватили наши проверки, составляет 6,3 миллиарда рублей на данный момент. В прошлом году этот показатель составлял 7,9 миллиарда рублей, — сказал Додонов.

По словам главы Счетной палаты РК, подавляющее большинство нарушений не были значительными и в основном касались недочетов документального оформления.

Акцент в этом году был сделан на проверках закупочной деятельности. В этой сфере было выявлено около 1400 нарушений, отметил он.

Чаще всего организации просто забывали о том, что нужно внести изменения в закупочную документацию и своевременно отобразить ее на официальном сайте, — пояснил глава ведомства.

Также выявленные нарушения касались бухгалтерского учета, своевременности оформления порядков предоставления субсидий и других направлений.

Как сообщил Додонов, в этом году по результатам проверок Счетной палаты в бюджет республики будет возвращено 14,4 миллиона рублей.

источник: РИА Новости Крым