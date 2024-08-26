Сдача нормативов ГТО в Севастополе — как подготовиться

Для участия в тестировании вам нужно собрать определённый пакет документов. В него входят:

Пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе и избежать распространённых ошибок. Первым шагом на пути к сдаче нормативов ГТО является регистрация на официальном сайте gto.ru. Вам потребуется создать личный кабинет и получить уникальный идентификационный номер (УИН), который будет необходим на всех этапах участия в программе. Не забудьте также загрузить свою фотографию, это обязательное требование. Прежде чем приступить к выполнению физических упражнений, необходимо получить медицинский допуск. Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение для прохождения осмотра и получения справки о состоянии здоровья. Этот документ подтвердит, что вы готовы к физическим нагрузкам и не имеете противопоказаний, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе активно развивается движение ГТО, и многие жители города стремятся проверить свои силы, сдав нормативы. Чтобы процесс был успешным, важно правильно подготовиться и собрать все необходимые документы.

заявка на прохождение тестирования;

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении для несовершеннолетних);

согласие на обработку персональных данных. Для несовершеннолетних участников – согласие законного представителя;

медицинская справка-допуск;

при наличии спортивного разряда или звания – копия документа, подтверждающего их наличие (разрядная книжка или приказ).

Бланки заявки и согласий на обработку персональных данных можно скачать на сайте Центра тестирования Севастополя на сайте в разделе «Документы» (бланки для заполнения) или заполнить в Центре тестирования.

Все документы можно подать в Центр тестирования или через портал госуслуг, предварительно согласовав визит с администратором по телефону +7 (978) 061-40-52, либо отправить скан-копии на электронную почту Центра: gtosevsport6@mail.ru.

Севастополь стал одним из пяти пилотных регионов, где теперь можно записаться на сдачу нормативов ГТО через портал госуслуг. Это нововведение значительно упрощает процесс регистрации и делает его более доступным для всех жителей города.

Подготовка к сдаче нормативов ГТО — это не только физическая тренировка, но и внимательное отношение к сбору всех необходимых документов. Следуя инструкции, вы сможете пройти все этапы без лишних хлопот и максимально эффективно подготовиться к испытаниям, а полученный значок ГТО станет достойной наградой за приложенные усилия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя