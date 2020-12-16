Сдал квартиру и… лишился микроволновки, стиральной машины и кварцевых батарей. Случай в Симферополе

В Симферополе оперативники «по горячим следам» задержали подозреваемых в квартирной краже.

В территориальный отдел полиции Симферополя поступило заявление от 28-летнего местного жителя по факту хищения из квартиры его личного имущества. Потерпевший сообщил правоохранителям, что в течении двух месяцев сдавал квартиру молодой паре. После того, как срок аренды закончился, и квартиросъемщики съехали, заявитель обнаружил отсутствие микроволновой печи, стиральной машины и трех кварцевых батарей. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей, — отметили в МВД по РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю по горячим следам задержаны ранее не судимая 28-летняя местная жительница и ее сожитель 36 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление.

От задержанных получены признательные показания. С их слов, похищенное имущество они сдали в ломбард, а полученные денежные средства потратили на собственные нужды.

По ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.