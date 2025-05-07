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Сдать биометрию соглашаются лишь 28% крымчан, получивших такое предложение
фото: pikist.com

Сдать биометрию соглашаются лишь 28% крымчан, получивших такое предложение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:50 07.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Доля жителей Крыма, которым предлагают сдать биометрические данные, составляет 25%. Однако число тех, кто соглашается на это, достигает 28%.

Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (28% против 21% среди женщин) и они в 1,5 раза чаще соглашаются. Среди жителей Крыма в возрасте от 35 до 45 лет и горожан с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур (каждый четвертый).

Несмотря на то, что у горожан есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».

Время проведения: 22-29 апреля 2025 года

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