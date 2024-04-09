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Сдай кровь — спаси жизнь! Севастопольский Центр крови приглашает доноров
иллюстрация: pikist.com

Сдай кровь — спаси жизнь! Севастопольский Центр крови приглашает доноров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:04 09.04.2024

Для формирования запасов крови ждут доноров первой и третьей групп — отмечают в Севастопольском Центре крови.

Донорство — это истинная благотворительность и величайший дар! Донор не знает личности человека, которому помогает, не требует взамен вознаграждения и слов благодарности. Он просто спасает человеческую жизнь. Донором может стать любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг. Постоянными противопоказаниями является наличие серьезных заболеваний, таких как инфекционные и паразитарные болезни, онкологические, болезни крови и ряд других состояний.

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При каждом визите донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя прием врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

Центр крови работает с 8.00 до 12.00 по адресу: ул.Адмирала Октябрьского, 19/2.

Сдай кровь - спаси жизнь! Севастопольский Центр крови приглашает доноров

источник: «Севастопольская газета»

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