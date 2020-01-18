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Берегите велосипеды! В Севастополе воруют "двухколёсных" из подъездов
иллюстрация: открытые источники

Сделали себе «новогодний подарок»: в Симферополе трое подростков пойдут под суд за кражу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:53 18.01.2020

В дежурную часть полиции в Симферополе обратилась 30-летняя местная жительница — неизвестные похитили велосипед и самокат, которые находились на 9-м этаже многоэтажного дома. Материальный ущерб, по словам пострадавшей, составил солидную сумму —  порядка 36 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два 15-летних местных жителя, которые неоднократно задерживались за преступления имущественного характера, и их 12-летний приятель, состоящий на учете в отделе полиции за совершение административных правонарушений. Со слов задержанных, в праздничные дни они зашли в подъезд многоэтажки и увидели стоящую на лестничной площадке велотехнику. Похитив чужое имущество, ребята оставили его себе как новогодний подарок. В настоящее время установлена причастность подозреваемых в совершении трех аналогичных преступлений. В ходе проведенных сотрудниками полиции обысков по месту проживания подозреваемых весь похищенный транспорт изъят и возвращен владельцам, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — отмечают правоохранители.

Сделали себе "новогодний подарок": в Симферополе трое подростков пойдут под суд за кражу

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