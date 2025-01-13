Сделки по дарению недвижимости теперь под защитой нотариуса﻿

С 13 января начали действовать законодательные нормы, в соответствии с которыми любые сделки по дарению недвижимости между гражданами должны быть удостоверены нотариусом. В том числе и те, которые заключаются между близкими родственниками. Практика показывает, что особое доверие к члену семьи делает дарителя еще более уязвимым, менее бдительным и осторожным.

О необходимости участия нотариуса в любых сделках по дарению недвижимости уже долгое время говорили многие эксперты. Так, исследовательский центр «Аналитика. Бизнес. Право» в своей аналитической работе отметили рост афер, основанных именно на договоре дарения.

Эксперты подчеркивают: договор дарения в простой письменной форме, то есть без участия нотариуса, был излюбленным инструментом у мошенников на протяжении многих лет. Анализ судебной практики за период с 2019 по октябрь 2024 года показал, что средний ежегодный рост количества приговоров за мошеннические действия с договорами дарения недвижимости составляет примерно 15%. С 2019 года число таких приговоров выросло почти вдвое — на 96%.

Введение обязательной нотариальной формы договоров дарения недвижимости между гражданами — важнейший шаг к снижению риска мошенничества. Нотариальное удостоверение требует личного присутствия обеих сторон при подписании договора, что усложняет использование подложных документов.

Нотариус также обеспечит проверку правоспособности сторон, выяснит их истинные намерения и объяснит все правовые последствия, что значительно увеличит защиту имущественных прав дарителя. Участие нотариуса не позволит ввести собственника в заблуждение и незаконно отобрать его жилье. Это исключает и риски подписания сделки под давлением или в неадекватном состоянии.

Важно отметить, что введение обязательной нотариальной формы для сделок дарения недвижимости сделало их удостоверение еще доступнее в части стоимости. Федеральный тариф на сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, закреплен в Налоговом кодексе. Он составляет 0,5% от суммы договора и не может превышать 20 тыс. рублей. Также оплачивается региональный тариф. Например, для близких родственников в Москве в 2025 году он составляет 7 000 рублей.

Таким образом, за дарение супругу или близким родственникам даже самой дорогой квартиры в столичном регионе нужно будет заплатить нотариусу не более 27 000 рублей. Аналогичный тариф, например, в Бурятии, Курской и Брянской областях.

В Волгоградской области региональный тариф за такую сделку составляет 4 500 рублей (то есть максимальный общий тариф не превысит 24 500 рублей), в Чечне и Еврейской автономной области — 4 000 рублей (максимум получается 24 000 рублей), в Амурской области — 2 500 рублей (максимум 22 500 рублей).

Подсчеты аналитиков показывают, что размер убытков от мошеннических действий на десятки тысяч процентов превышает расходы на такой превентивный механизм, как нотариальное удостоверение договора дарения. В 2019 году оценочный ущерб составлял 1,14 млрд рублей, а в 2023 уже 2,17 млрд рублей. По итогам 2024 года эксперты ожидали, что ущерб достигнет 2,61 млрд рублей, что на 21% превышает показатель 2023-го.

При удостоверении договора дарения нотариус осуществляет широкий комплекс проверок: от установления личности участников и проверки документов до запросов в ЗАГС, МВД и другие ведомства и государственные базы. При подозрении на аферу нотариус отказывает в оформлении сделки, и такие истории в нотариальной практике — не редкость. Что важно, каждый нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверенную им сделку.

Участие нотариуса не только гарантирует правовую чистоту, но и помогает сэкономить время и силы. Нотариус работает в режиме одного окна: сам запрашивает все необходимые справки и направляет документы в Росреестр, чтобы право собственности на недвижимость перешло от дарителя к одаряемому. Регистрация происходит в ускоренном режиме, всего за один рабочий день.

источник: Федеральная нотариальная палата