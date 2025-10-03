Сделки с недвижимостью без участия нотариусов предлагают замораживать

Такие сделки в жизни большинства людей происходят 1–2 раза. И, я думаю, нет ничего плохого в том, что сделка будет совершена не за 1 день, а, условно говоря, за 2 недели. Такая мера поможет бороться с мошенническими схемами, когда псевдосотрудники правоохранительных органов просят граждан продать квартиру и перевести деньги на безопасный счёт, — пояснил спикер.

Также он добавил, что, если стороны сделки не захотят ждать, то они должны будут обратиться к нотариусу и доказать ему необходимость быстрой сделки — специалист выяснит все обстоятельства и только потом удостоверит соответствующий договор.

По мнению члена правового комитета Российской гильдии риелторов Николая Зырянова, настало время разработать специализированную электронную среду для заключения сделок с недвижимостью, доступ к которой будет у всех заинтересованных лиц — нотариусов, застройщиков, риелторов и консультантов. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Базой для такой экосистемы может быть объединение и интеграция данных Росреестра, ФНС, Росфинмониторинга, МВД и других органов. В общих чертах эта среда может предусматривать типовые электронные формы договоров, при заполнении которых оператором происходит автоматическая проверка участников сделки, условий и предмета договора. Если есть какие-то недостатки и пороки, система сразу сигнализирует, не даёт возможность пройти дальше определённого этапа оформления и завершить сделку, — заявил спикер.

На его взгляд, операторы, получающие доступ к такой системе, должны соответствовать определённым требованиям, использовать защищённые каналы связи, сертифицированное оборудование и программное обеспечение.

Если получится реализовать такой амбициозный проект, все необходимые проверки будут проводиться внутри экосистемы, что исключает необходимость обращаться с отдельными запросами в соответствующие организации и существенно повышает безопасность сделки. Но есть и обратная сторона: в случае технического сбоя или хакерской атаки остановятся все сделки с недвижимостью в России. Должен быть резервный бумажный способ оформления сделки, — заключил Николай Зырянов.

Директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова считает, что сегодняшние дискуссии о периоде охлаждения для сделок с недвижимостью — показатель того, что система защиты граждан от мошенников явно требует пересмотра. Эксперт подчеркнула, что количество преступлений в сфере недвижимости только повышается, несмотря на цифровизацию: сделки становятся быстрее, но не безопаснее.

Введение паузы в сделке может помочь в отдельных случаях: у продавца, оказавшегося под давлением, появится время опомниться или родственники заметят неладное. Но это точно не панацея. Многие жертвы находятся под таким психологическим воздействием, что месяцами играют роль, навязанную им мошенниками. Две недели тут погоды не сделают. Хотя, повторю, кому-то это поможет, — прокомментировала Екатерина Торопова.

По её словам, в ряде случае нотариальный контроль действительно может помочь остановить мошенническую схему, «но сама по себе печать нотариуса не гарантирует защиту на 100%».

Судебная практика знает немало случаев, когда нотариальные сделки точно так же признавались недействительными. При этом услуги нотариусов недёшевы, а сделки с недвижимостью и без того сопряжены с большими расходами и сложностями, — продолжила Екатерина Торопова.

На её взгляд, механизм защиты от таких схем в любом случае должен предусматривать оповещение близких родственников продавца о сделке.

Прежде всего, я имею в виду пожилых продавцов. Только родственники могут по-настоящему вытащить обманутого человека из этой ямы. Такой шаг был бы гораздо более действенным барьером для мошенников, чем любые формальные периоды охлаждения, — резюмировала специалист.

источник: ЦИАН