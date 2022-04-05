Сделки с недвижимостью с участием граждан иностранных государств. Как алгоритм работает на деле?

Напомним, указами президента РФ от 1 и 5 марта № 81 и № 95 в стране установлен особый порядок осуществления сделок с недвижимостью с участием граждан иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Росреестр, традиционно комментирующий самые актуальные проблемы сферы real estate, отмечают эксперты BFM.ru , решил еще раз детально рассказать, кого коснулись эти указы и как сейчас зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.

Прежде всего гражданам РФ, в том числе имеющим вид на жительство в недружественной стране или двойное гражданство, следует знать: при осуществлении сделок с лицами, не связанными с недружественными странами, все учетно-регистрационные действия с недвижимостью осуществляются в штатном режиме и в установленные законом сроки.

Для регистрации прав при осуществлении сделок с недвижимостью в Росреестре юридически значимым является наличие гражданства Российской Федерации, — поясняют в ведомстве.

Порядок подачи в Росреестр заявления о постановке объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрацию прав не изменился, как не изменился и перечень документов, необходимых для осуществления учетно-регистрационных действий. Дополнительные требования по наличию в договорах купли-продажи формулировки относительно иностранных лиц ведомством не предъявляются.

Что касается физических лиц, связанных с недружественными государствами, они, согласно решению подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которую возглавил министр финансов РФ Антон Силуанов, могут совершать сделки купли-продажи недвижимости с резидентами.

Если конкретнее, решением подкомиссии разрешено:

осуществление резидентами сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, приобретаемое физическим лицом из недружественных стран;

осуществление резидентами сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое (например, продажа) физическим лицом из недружественных стран при условии зачисления денежных средств по таким сделкам (операциям) на счет типа «С» (порядок определен указом президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»);

заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются (обязательства по которым исполняются) резидентами с физическими и юридическими лицами из недружественных России стран и территорий.

Коротко и своими словами: физлица, связанные с недружественными странами, могут продавать недвижимое имущество резидентам, покупать недвижимость у резидентов, заключать с резидентами договор участия в долевом строительстве. Во всех перечисленных случаях участники процесса могут сразу обратиться с пакетом документов на регистрацию в Росреестр. Сразу — в смысле без предоставления дополнительных разрешений на совершение сделки.

Самый сложный порядок установлен для юридических лиц, связанных с недружественными странами. Как подчеркивают в Росреестре, без соответствующего разрешения правительственной комиссии такие юрлица могут осуществлять сделки с недвижимостью, только если одновременно отвечают следующим требованиям:

находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» пункта 12 указа президента России от 05.03.2022 № 95, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Данные юрлица при подаче заявления в Росреестр в пакете необходимых документов должны предоставить подтверждение раскрытия информации о контроле над ними российскими юридическими или физическими лицами налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Таким подтверждением является квитанция ФНС России о приеме электронного документа (при представлении документа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика), отметка о принятии документа (при представлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговые органы) или почтовая квитанция с описью вложения с отметкой органа почтовой связи (при направлении документа по почте), — объясняют эксперты.

Застройщикам рекомендовано размещать указанные выше документы (их скан-образы) о раскрытии информации о контроле над ними российскими юридическими лицами или физическими лицами в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). В случае наличия документов в ЕИСЖС дополнительно подавать их с пакетом документов в Росреестр не нужно.

Если юридические лица, связанные с недружественными странами, не удовлетворяют указанным требованиям, сделка с недвижимостью для них возможна только после получения разрешения от правительственной комиссии. Порядок подачи заявления и выдачи разрешений описан на сайте Министерства финансов РФ.

Наконец, введенный президентскими указами порядок не распространяется на сделки с недвижимостью, которые осуществляют физические и юридические лица иностранных государств, не входящих в перечень недружественных. Они могут распоряжаться собственностью на территории РФ, не получая никаких дополнительных разрешений.

Источник: BFM.ru

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