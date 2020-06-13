Седьмая мортирная батарея в Севастополе может стать Музеем фортификации

На территории бывшей 7-й мортирной батареи можно создать музей, как часть федерального Музея фортификаций. Как сообщает НТС. 12 июня оборонительное укрепление на Северной стороне осмотрели глава города Михаил Развожаев и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Оборонительные укрепления, построенные в Севастополе в конце XIX века, долгое время находились в заброшенном состоянии.

Эскизный проект реконструкции 7-й мортирной батареи обсудили с севастопольцами. Своё мнение о будущем облике музея высказали 454 человека – опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» . Люди хотели бы видеть здесь музейные площадки, исторические экспозиции. Половина проголосовавших считает, что на территории следует высадить деревья, кустарники и цветы.

Андрей Турчак пообещал помочь в кратчайшие сроки определить собственника участка, внести объект в реестр объектов культурного наследия и провести археологические работы.

Седьмая мортирная батарея была построена в конце XIX века. Ее вооружение составляли 16 девятидюймовых мортир образца 1877 года. В начале XX столетия здесь обучали стрельбе будущих офицеров-артиллеристов. В Великую Отечественную войну здесь был развернут наблюдательный пункт. Известно, что 50 красноармейцев сутки держали на этом направлении превосходящие силы наступающих гитлеровцев. В 2011 году вблизи батареи были обнаружены останки семи советских бойцов.