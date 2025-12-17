Седьмая Премия работодателей Крыма HR BRAND CRIMEA 2025 — озвучены победители

В Симферополе состоялось торжественное награждение финалистов ежегодной Премии HR BRAND CRIMEA 2025 за звание лучшего бренда компании-работодателя. Заявки на Премию подали более 60 компаний, которые реализуют успешные практики в области управления персоналом и HR из Республики Крым и города Севастополя из разных отраслей: образовательной, строительной, медицинской, сферы гостеприимства, ритейла, СМИ, IT и других. Финалисты подготовили видеопрезентации, где подробно рассказали о корпоративной культуре, управлении персоналом, внедрении новых инициатив и полученном результате. Компании победили в девяти основных номинациях и трех специальных.
Второй год подряд Премию HR BRAND CRIMEA получили и самые успешные руководители бизнеса в номинации «Лидер команды». Здесь компании продемонстрировали выдающиеся практики своих первых лиц. Самыми выдающимися стали Сергей Какура, Отель MORE SPA & RESORT, Тимур Власенко, Жигулина роща, Александра Романенко, Уютстрой, Дмитрий Захаров, АЗЗУРРО ГРУПП. Кроме этой номинации участники подавали заявки еще в восьми: Подбор, Адаптация, Мотивация, Обучение и развитие, Карьерный рост, Управление эффективностью, Комфортные условия и забота о сотрудниках, Корпоративная культура, Бренд работодателя.
К награждению финалистов традиционно присоединилось Министерство курортов и туризма Республики Крым и Туристический портал Крыма. В Премии в этом году принимали участие именитые отели полуострова: Отель Riviera Sunrise, LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5, Отель MORE SPA & RESORT, Атлас Апарт отель и Спа, управляющая компания VIZANT.
По итогам экспертного голосования определили 44 победителя в следующих номинациях:
|Номинация
|Награда
|Компания
|Адаптация
|Победитель
|VIZANT
|Карьерный рост
|Победитель 1 степени
|АйСи Групп
|Победитель 2 степени
|Отель Riviera Sunrise
|Победитель 3 степени
|ООО «Миллениум»
|Победитель 3 степени
|ИТ-компания ШУСТРО
|Комфортные условия
|Победитель 1 степени
|АО ГЕНБАНК
|Победитель 2 степени
|Сервис Строй Дом
|Победитель 3 степени
|ООО «ПУД»
|Бренд работодателя
|Победитель 1 степени
|Уютстрой
|Победитель 2 степени
|ООО ,,МПК ,,Скворцово»
|Победитель 3 степени
|Клиника Innovacia
|Корпоративная культура
|Победитель 1 степени
|Архитектурно-проектное бюро Основа
|Победитель 1 степени
|LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5*
|Победитель 2 степени
|Группа компаний «Монолит»
|Победитель 2 степени
|ООО «Мосрегионгаз»
|Победитель 3 степени
|Ваш консультант
|Победитель 3 степени
|Перспектива
|Лидер команды
|Победитель 1 степени
|Сергей Какура, Отель MORE SPA & RESORT
|Победитель 2 степени
|Тимур Власенко, Жигулина роща
|Победитель 2 степени
|Александра Романенко, Уютстрой
|Победитель 3 степени
|Дмитрий Захаров, АЗЗУРРО ГРУПП
|Управление эффективностью
|Победитель 1 степени
|Перспектива
|Победитель 2 степени
|АйСи Групп
|Победитель 2 степени
|Центр недвижимости РК
|Победитель 3 степени
|Группа компаний Интеллект
|Обучение и развитие
|Победитель 1 степени
|Бюро82
|Победитель 1 степени
|ВЕТОБЕРЕГ
|Победитель 2 степени
|Агентство недвижимости «Профит»
|Победитель 2 степени
|Федеральный центр банкротства
|Победитель 3 степени
|Агентство недвижимости «Илион»
|Победитель 3 степени
|Айтипелаг
|Подбор
|Победитель 1 степени
|Атлас апарт отель и спа
|Победитель 2 степени
|Отель MORE SPA & RESORT
|Победитель 3 степени
|ООО «ПУД»
В рамках Премии компании «Строд-Сервис», ВЕТОБЕРЕГ и «Мосрегионгаз» были удостоены почетными благодарностями за активность в реализации проектов социальной ответственности и пример успешного вовлечения сотрудников в корпоративное волонтерство и благотворительность. Это признание подчеркивает значимость их усилий в создании позитивного влияния на общество и поддержании высоких стандартов корпоративной культуры. Награды победителям в этой номинации традиционно вручала Валерия Петрусевич, директор благотворительного фонда «Добро мира Волонтеры Крыма».
Лучшими HR Крыма признаны Оксана Сидорова (LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5*), Юлия Губанова (Архитектурно-проектное бюро Основа), Юлия Зайцева (АйСи Групп). Студенты Крымского федерального университета им. Вернадского также выбрали своих фаворитов из всех компаний-участниц. Лидерами в сердцах молодежи в специальной номинации стали LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5*, Уютстрой, Отель MORE SPA & RESORT.
HR BRAND CRIMEA позволяет заявить о себе, своих взглядах на развитие бизнеса и лучших практиках построения команд и системы работы с персоналом. Из года в год партнерами Премии остаются Крымское республиканское отделение «Опора России», Министерство труда и социальной политики Республики Крым, Информационно-редакционный центр ГУП РК «Крымский туристский центр» и «Туристический портал Крыма», Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Телерадиокомпания «Крым», Журнал GeoMag, компания Development Consulting.
Подробнее о Премии и том, как проходило главное событие для работодателей полуострова, по ссылке: http://hrbrandcrimea.com
