Седьмая Премия работодателей Крыма HR BRAND CRIMEA 2025 — озвучены победители

В Симферополе состоялось торжественное награждение финалистов ежегодной Премии HR BRAND CRIMEA 2025 за звание лучшего бренда компании-работодателя. Заявки на Премию подали более 60 компаний, которые реализуют успешные практики в области управления персоналом и HR из Республики Крым и города Севастополя из разных отраслей: образовательной, строительной, медицинской, сферы гостеприимства, ритейла, СМИ, IT и других. Финалисты подготовили видеопрезентации, где подробно рассказали о корпоративной культуре, управлении персоналом, внедрении новых инициатив и полученном результате. Компании победили в девяти основных номинациях и трех специальных.

Второй год подряд Премию HR BRAND CRIMEA получили и самые успешные руководители бизнеса в номинации «Лидер команды». Здесь компании продемонстрировали выдающиеся практики своих первых лиц. Самыми выдающимися стали Сергей Какура, Отель MORE SPA & RESORT, Тимур Власенко, Жигулина роща, Александра Романенко, Уютстрой, Дмитрий Захаров, АЗЗУРРО ГРУПП. Кроме этой номинации участники подавали заявки еще в восьми: Подбор, Адаптация, Мотивация, Обучение и развитие, Карьерный рост, Управление эффективностью, Комфортные условия и забота о сотрудниках, Корпоративная культура, Бренд работодателя.

К награждению финалистов традиционно присоединилось Министерство курортов и туризма Республики Крым и Туристический портал Крыма. В Премии в этом году принимали участие именитые отели полуострова: Отель Riviera Sunrise, LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5, Отель MORE SPA & RESORT, Атлас Апарт отель и Спа, управляющая компания VIZANT.

По итогам экспертного голосования определили 44 победителя в следующих номинациях:

Номинация Награда Компания Адаптация Победитель VIZANT Карьерный рост Победитель 1 степени АйСи Групп Победитель 2 степени Отель Riviera Sunrise Победитель 3 степени ООО «Миллениум» Победитель 3 степени ИТ-компания ШУСТРО Комфортные условия Победитель 1 степени АО ГЕНБАНК Победитель 2 степени Сервис Строй Дом Победитель 3 степени ООО «ПУД» Бренд работодателя Победитель 1 степени Уютстрой Победитель 2 степени ООО ,,МПК ,,Скворцово» Победитель 3 степени Клиника Innovacia Корпоративная культура Победитель 1 степени Архитектурно-проектное бюро Основа Победитель 1 степени LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5* Победитель 2 степени Группа компаний «Монолит» Победитель 2 степени ООО «Мосрегионгаз» Победитель 3 степени Ваш консультант Победитель 3 степени Перспектива Лидер команды Победитель 1 степени Сергей Какура, Отель MORE SPA & RESORT Победитель 2 степени Тимур Власенко, Жигулина роща Победитель 2 степени Александра Романенко, Уютстрой Победитель 3 степени Дмитрий Захаров, АЗЗУРРО ГРУПП Управление эффективностью Победитель 1 степени Перспектива Победитель 2 степени АйСи Групп Победитель 2 степени Центр недвижимости РК Победитель 3 степени Группа компаний Интеллект Обучение и развитие Победитель 1 степени Бюро82 Победитель 1 степени ВЕТОБЕРЕГ Победитель 2 степени Агентство недвижимости «Профит» Победитель 2 степени Федеральный центр банкротства Победитель 3 степени Агентство недвижимости «Илион» Победитель 3 степени Айтипелаг Подбор Победитель 1 степени Атлас апарт отель и спа Победитель 2 степени Отель MORE SPA & RESORT Победитель 3 степени ООО «ПУД»

В рамках Премии компании «Строд-Сервис», ВЕТОБЕРЕГ и «Мосрегионгаз» были удостоены почетными благодарностями за активность в реализации проектов социальной ответственности и пример успешного вовлечения сотрудников в корпоративное волонтерство и благотворительность. Это признание подчеркивает значимость их усилий в создании позитивного влияния на общество и поддержании высоких стандартов корпоративной культуры. Награды победителям в этой номинации традиционно вручала Валерия Петрусевич, директор благотворительного фонда «Добро мира Волонтеры Крыма».

Лучшими HR Крыма признаны Оксана Сидорова (LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5*), Юлия Губанова (Архитектурно-проектное бюро Основа), Юлия Зайцева (АйСи Групп). Студенты Крымского федерального университета им. Вернадского также выбрали своих фаворитов из всех компаний-участниц. Лидерами в сердцах молодежи в специальной номинации стали LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS 5*, Уютстрой, Отель MORE SPA & RESORT.

HR BRAND CRIMEA позволяет заявить о себе, своих взглядах на развитие бизнеса и лучших практиках построения команд и системы работы с персоналом. Из года в год партнерами Премии остаются Крымское республиканское отделение «Опора России», Министерство труда и социальной политики Республики Крым, Информационно-редакционный центр ГУП РК «Крымский туристский центр» и «Туристический портал Крыма», Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Телерадиокомпания «Крым», Журнал GeoMag, компания Development Consulting.

Подробнее о Премии и том, как проходило главное событие для работодателей полуострова, по ссылке: http://hrbrandcrimea.com

