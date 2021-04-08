Сегодня – 77 лет с начала Крымской стратегической наступательной операции

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с 77-летием начала Крымской стратегической наступательной операции.

8 апреля – важная памятная дата. В этот день в 1944 году началась Крымская стратегическая наступательная операция, результатом которой стал полный разгром крымской группировки гитлеровских войск и полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Это одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны.

8 апреля наши войска начали наступление. 11 апреля красное знамя взвилось на горе Митридат над Керчью, 13 апреля был освобожден Симферополь, 9 мая – Севастополь. 12 мая были разгромлены остатки войск противника, отошедшие на мыс Херсонес.

Большой вклад в разгром врага внесли партизаны и подпольщики.

Сегодняшняя дата имеет для всех нас огромный духовный и символический смысл. События крымской весны 1944 года стали важным шагом к Великой Победе. Мы – потомки победителей, наследники великих традиций и ценностей, которые передали нам предки. Это огромная ответственность – перед страной, перед историей, перед будущими поколениями.

Сохранение исторической памяти – не только наш долг, но и важнейший вопрос национальной безопасности. Как писал наш русский гений Михаил Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Мы помним наше прошлое, чтим наших героев и с оптимизмом смотрим в будущее.

ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА.

8 апреля 1944 г. Началась Крымская наступательная операция по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Войска 4-го Украинского фронта со стороны Перекопского перешейка освободили первый крымский город — Армянск.

11 апреля 1944 г. Освобождение Джанкоя и Керчи.

13 апреля 1944 г. Освобождение Симферополя, Евпатории, Феодосии и Сак.

14 апреля 1944 г. Освобождение Бахчисарая и Судака.

15 апреля 1944 г. Освобождение Алушты.

16 апреля 1944 г. Освобождение Ялты, начало освобождения Севастополя.

9 мая 1944 г. Войска 4-го Украинского фронта при содействии Черноморского флота освободили от фашистских захватчиков Севастополь. За освобождение города 240 человек получили звание Героя Советского Союза.

12 мая 1944 г. День полного освобождения Крымского полуострова от немецких захватчиков.

Для тех, кто хочет знать больше – рекомендуем интересную статью в журнале «Историк» доктора исторических наук Олега Назарова.

Напомним также, что Минобороны ранее обнародовало документы о Крымской наступательной операции.