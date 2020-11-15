Сегодня — День памяти жертв ДТП  

С 1993 года, по решению ООН, каждый год, в третье воскресенье ноября, во всем мире проходят поминальные мероприятия по жертвам ДТП. Сегодня по всей территории Крыма Управлением ГИБДД МВД по РК проводятся мероприятия ко Дню памяти жертв ДТП. Такие акции призваны напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге при переходе проезжей части, управлении мото- и вело-транспортом. Напомнить, что жизнь и здоровье человека – главная ценность, только вместе можно решать проблему повышения дорожной безопасности и сохранения жизни и здоровья наших граждан.

Так, керченские госавтоинспекторы и росгвардейцы приняли участие в донорской акции.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывая на место происшествия, ежедневно видят истинную картину последствий ДТП. Они понимают, что для спасения жизни и здоровья пострадавших людей порой необходимо большое количество донорской крови, и зачастую в кратчайшие сроки, — сообщили в МВД по РК. — Участники акции считают, что в силах каждого здорового человека сдать кровь и тем самым помочь людям. Они надеются, что их гражданский поступок, возможно, спасет чью-то жизнь.

Крымская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, а также быть осторожными и внимательными на дорогах.