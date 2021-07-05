Сегодня пиротехники МЧС обезвредили в Керчи 436 взрывоопасных предметов

Сегодня в Керчи, на территории Керченской крепости пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России обнаружено и обезврежено 436 взрывоопасных предметов: 1 фугасная авиационная бомба 1 ФАБ-500 (массой 500 кг), 35 единиц ФАБ-100 (массой 100 кг каждая), 30 единиц зажигательных авиационных бомб ЗАБ -2,5 (массой 2,5 кг), 160 взрывателей АВП, 210 единиц промежуточного детонатора.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили В ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК.