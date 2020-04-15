Сегодня Президент снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин около 15:00 по московскому времени вновь обратится к россиянам в начале совещания с Правительством. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Глава государства выразил уверенность в том, что при совместных усилиях и дисциплине Россия победит «заразу коронавирусную». Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах медработникам.