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Сегодня Президент снова обратится к гражданам России
Фото: kremlin.ru

Сегодня Президент снова обратится к гражданам России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:44 15.04.2020

Президент РФ Владимир Путин около 15:00 по московскому времени вновь обратится к россиянам в начале совещания с Правительством. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Глава государства выразил уверенность в том, что при совместных усилиях и дисциплине Россия победит «заразу коронавирусную». Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах медработникам.

Сегодня Президент снова обратится к гражданам России

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