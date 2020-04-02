Сегодня Президент Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00, — заявил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что в настоящее время Глава государства работает над текстом этого обращения.

Предыдущее обращение Путина состоялось 25 марта, во время которого Президент объявил нерабочую неделю (с 30 марта) и определил меры поддержки населения в условиях вспышки коронавируса. Ожидается, что вынужденные каникулы россиян продлятся еще на неделю.