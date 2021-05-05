Сегодня в центре Симферополя будут перекрыты улицы и подземные переходы

Вечером в среду, 5 мая, в центре Симферополя будет проходить вторая репетиция парада ко Дню Победы. С 18 часов и до полуночи будут перекрыты следующие участки дорог:

— проспект Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно);

— ул. Севастопольская (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и проспекта Кирова);

— ул. Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского);

— ул. Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

На указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство эвакуаторов, — отметили в администрации крымской столицы.

Отметим, что на время репетиции парада также будут перекрыты закрыто движение через подземные пешеходные переходы:

— в районе перекрестков с улицами Горького и Карла Маркса (полностью);

— на площадях Амет-Хана Султана и Советская (частично, на время прохождения тяжелой техники).

Как будет ходить общественный транспорт — ЗДЕСЬ.

Фото: rk.gov.ru.