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Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать

Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 24.09.2021

Как мы уже сообщали, с 23:00 24 сентября до 6:00 26 сентября в Симферополе будет временно ограничено движение на участке от площади Куйбышева до улицы Лермонтова. Ну а с 23:00 27 сентября до 6:00 29 сентября будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Победы от пл. Куйбышева до ул. Грибоедова.

В администрации Симферополя обнародовали схемы объезда ремонтируемых участков.

Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать

 

 

Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать

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