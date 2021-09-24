Сегодня вечером в Симферополе перекроют на несколько дней часть проспекта Победы. Как объехать

Как мы уже сообщали, с 23:00 24 сентября до 6:00 26 сентября в Симферополе будет временно ограничено движение на участке от площади Куйбышева до улицы Лермонтова. Ну а с 23:00 27 сентября до 6:00 29 сентября будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Победы от пл. Куйбышева до ул. Грибоедова.

В администрации Симферополя обнародовали схемы объезда ремонтируемых участков.