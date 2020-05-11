Сегодня Владимир Путин снова обратится к гражданам России

Продлятся ли «коронавирусные выходные» в стране?

Президент России Владимир Путин во второй половине дня выступит с обращением к нации, сообщили в понедельник, 11 мая, в Кремле. Отмечается, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики страны.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление Путина произойдет в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, Глава государства уже несколько раз обращался к россиянам с момента начала пандемии, в том числе дважды — в специальных телеобращениях.

Один из вопросов, который волнует все общество: продлятся ли еще т.н. «коронавирусные выходные», крепко ударившие и по бюджету страны, и по частному бизнесу. Два прогноза: оптимистичный (продлятся до 18 мая) и пессимистичный (продлятся до июня).

Отметим, что сегодня Президент РФ поручил Правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. И срок предложений в этом документе… 1 июня.

Правительству России разработать совместно с высшими должностными лицами… субъектов России и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, — следует из документа.

Ответственными за выполнение поручения назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин и главы регионов.