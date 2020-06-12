Сегодня вновь заработал крымский сафари-парк «Тайган»

Парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма сегодня снова принимал посетителей. А не работал «Тайган» аж с декабря прошлого года, когда был закрыт по суду. После этого последовало ряд разбирательств, была заключена «мировая» с крымским властями, учредитель сафари-парка Олег Зубкв устранял нарушения, грянула история с коронавирусом… И вот, 12 июня, в День России «Тайган» снова заработал.

Мы приурочили открытие парка ко Дню России. Парк вновь наполнен жизнью спустя полгода после закрытия. Жизнь возвращается и сезон 2020 года, хоть и в усеченном варианте, но начался и состоится, — рассказал Олег Зубков.

Он подчеркнул, что ситуация с работой парка львов находится на контроле у крымских властей, с которыми сложилось полное взаимопонимание.

Мы выжили, сохранили и приумножили коллекцию. Парк выстоял. У парка большой запас прочности, несмотря на самую большую коллекцию хищников. Я благодарен неравнодушным людям и предприятиям, которые помогали нам пережить это непростое время, — отметил Зубков.

В то же время, совокупные потери «детищ» Олега Зубкова – ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» — составили около 100 млн. рублей. Покроет ли туристический сезон 2020 года и вал посетителей эти убытки?

Фото и видео: блог О.Зубкова.