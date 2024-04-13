Сегодня — день освобождения Симферополя. Поздравление Сергея Акёснова

Двадцать артиллерийских залпов из 224 орудий. Так 80 лет назад Москва салютовала войскам 4-го Украинского фронта, освободившим Симферополь.

Город прожил в оккупации почти 900 дней. Симферопольцы никогда не забудут ужасов концлагерей «Красный», «Картофельный городок», никогда не простят преступления нацистских палачей.

Сразу после освобождения горожане начали сбор средств на постройку танковой колонны «Крымский партизан», в котором участвовали все – от рабочих предприятий до школьников.

И сегодня, как той памятной и славной весной, как в феврале и марте 2014-го, все мы, крымчане, выступаем единым фронтом, вносим свой вклад в общее дело. А символ освобождения столицы Крыма – легендарный памятник-танк – сегодня стал и символом нашей Победы над современным нацизмом.

С праздником, друзья! С Днем освобождения Симферополя! Враг будет разбит, Победа будет за нами! – говорится в поздравлении Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым