Сегодня в Керчи простились с героем-добровольцем Андреем Лапиным

В Керчи простились с настоящим Героем, воином-добровольцем Андреем Александровичем Лапиным, погибшим при выполнении задач СВО.

Андрей Лапин родился в Семипалатинске в 1967 году. Когда ему было 4 года, семья переехала в Керчь. В 1982 окончил школу № 6 им. Некрасова, затем поступил в профессиональное техническое училище № 40, обучался профессии электромеханика. В 19 лет был призван в ряды Вооруженных сил на срочную службу, на должность авиамеханика по эксплуатации и ремонту самолетов с реактивными двигателями. А после – продолжил учебу, в 1988 году поступил в ПТУ № 29 на крановщика. Работал на заводе им. Войкова в охране, в городском центре культуры и досуга, в должности техника. Принимал активное участие в городских мероприятиях. В последние годы работал на судостроительном заводе «Залив» крановщиком.

После начала специальной военной операции Андрей Александрович по воле сердца отправился в зону СВО. Выполняя воинский долг, защищая мир и безопасность России, наш земляк погиб в Артемовском районе ДНР 16 марта, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.