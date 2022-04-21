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Сегодня в полночь в Симферополе завершится отопительный сезон
Фото: ВК

Сегодня в полночь в Симферополе завершится отопительный сезон

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:18 21.04.2022

В полночь 21 апреля в Симферополе завершится отопительный сезон 2021-2022 годов. Ранее, в рамках оперативно-хозяйственного совещания сообщалось о завершении отопительного сезона 20 апреля. Однако, в связи с понижением температуры воздуха, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев принял решение сдвинуть срок завершения подачи тепла до 24:00 часов 21 апреля.

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Кстати, завтра будет уже не так холодно (в пятницу в крымской столице – до +15 С). Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.


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