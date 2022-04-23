Сегодня в Севастополе простились с героем-лейтенантом Кириллом Костенниковым

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь Кирилла Анатольевича Костенникова.

Лейтенант, Командир взвода управления (батареи) реактивной артиллерийской батареи 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Кирилл Анатольевич родился и вырос в Севастополе. Многие в городе знают его отца – искусствоведа Анатолия Михайловича Костенникова. Выражаем ему искренние соболезнования.

Не можем не продублировать то, что написал Анатолий Михайлович о своем сыне – настоящем Человеке и герое.

ДРУЗЬЯМ О МОЁМ СЫНЕ.

24 марта 2022 года при выполнении боевого задания на Донбассе погиб мой сын Костенников Кирилл Анатольевич, гвардии лейтенант 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ РФ. Погиб любимец сестёр Гориславы, Ярославы, Наташи, племянниц Светланы, Юлии и многочисленных родственников из Новоазовска Донецкой области, где он проводил летние каникулы в детские и юношеские годы. Часто бывал в Мариуполе, при освобождении которого и погиб, выполняя свой воинский долг. 3 марта мы отметили его 31 день рождения, который оказался последним (последняя фотография), а 24 марта Кирилла не стало. Мой сын прожил ровно 31 год и 20 дней…

Родился Кирилл 3 марта 1991 года в Севастополе, в тогда ещё Советском Союзе. Он стал одним из последних, которому была выдана медаль «Рождён в Севастополе». Родители: Костенников Анатолий Михайлович и Спиридонова Елена Михайловна. Первое слово, которое произнёс Кирюша, было слово «Уна» (ЛУНА), которую он видел постоянно при вечерней прогулке в коляске перед сном. Общественную деятельность начал, посещая детский сад № 111, где был одним из самых активных участников всех мероприятий. В 4 года стал заниматься плаванием в городском бассейне, а затем в спортивной школе на ул. Вакуленчука.

Общее образование начал в школе № 24 став её первоклассником. В первом же классе увлёкся бальными танцами. Это произошло благодаря руководителю Татьяне Орловой, тогда солистке ансамбля бального танца Вадима Елизарова «Виктория» и руководителя ансамбля бального танца «Радуга» в ГДК. Своё увлечение бальными танцами продолжил в коллективе ДКР «Ахтиар» под руководством Геннадия Алексеевского. В 9 лет стал обучаться игре на гитаре в ДМШ № 8 и №5.

С 5 класса обучение продолжил в Гимназии № 2. Здесь же в гимназии принял участие в конкурсе «Жизнь каждого принадлежит Отечеству», которым на протяжении 20 лет руководила Р.П. Семёнова, возглавляя Фонд Г. Черкашина. Работа Кирилла называлась «74 ступени к славе» и посвящена подвигу моряков брига «Меркурий». Это был его мальчишеский отклик на героическую балладу Г. Черкашина ”Бриг «Меркурий»”. Работу свою Кирилл закончил словами – «Честь имею жить в Севастополе». А в 11 классе в этом же конкурсе представил работу об истории трамвая в Севастополе, которая получила первую премию и в числе других победителей, он совершил поездку в Москву.

В 2008 году, после окончания Гимназии № 2, поступил на географический факультет Черноморского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова. Этот год был знаменательным ещё и тем, что на торжественном акте Дня знаний 1 сентября Кирилл вместе с Мариной Слонченко произносят клятву студентов МГУ им. М.В. Ломоносова, которую хором повторяют все первокурсники. Началась активная и интересная студенческая жизнь. Пригодились навыки владения искусством бального танца, а также техника плавания, которая позволила ему долгое время быть чемпионом Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова по плаванию. Дипломная работа была посвящена рекультивации Балаклавских карьеров (научный руководитель Прыгунова И.Л.). Один из разделов дипломной работы раскрывал идею рекультивации карьера Псилерахи в музыкально-поэтический театр в античном стиле. Работа получила высшую оценку государственной экзаменационной комиссии. Позднее эта идея стала частью концепции создания Федерального Центра Российской культуры (ФЦРК) «Балаклавская долина муз», которая на сегодняшний день представляет резервно-стратегические возможности культуры Севастополя.

Окончил Кирилл Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в 2013 году, получив диплом с отличием и золотую медаль.

Исторические события 2014 года в Крыму и Севастополе встретил с энтузиазмом. В апреле 2015 года подписал контракт для прохождения воинской службы в армии России. С октября по январь 2016 года находился в специальной командировке в Сирии. Вернулся с первыми боевыми наградами, среди которых медаль «За боевые отличия». Увиденное и испытанное в Сирии привело к решению дальнейшую жизнь связать с профессиональной армейской службой, продолжив военные традиции своих дедов – офицера Красной Армии Костенникова Михаила Алексеевича и офицера Советской Армии Подобедова Михаила Пантелеевича (отца матери). После возвращения из Сирии, с присвоением ему сержантского звания, был направлен на офицерские курсы при Высшей военной артиллерийской академии им. Михайлова в С-Петербург. После их окончания получил Диплом о профессиональной переподготовке с оценкой «отлично» по всем предметам. В результате переподготовки Кириллу было присвоено офицерское звание – лейтенант и продолжил службу в 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ РФ.

Личное счастье обрёл с прекрасной девушкой, журналисткой телеканала НТС Екатериной Решетниковой. 25 апреля 2020 года, в пик пандемии коронавируса, молодые люди зарегистрировали свой брак. Началась счастливая жизнь новой семьи Костенниковых. Катя несёт севастопольцам полезные новости через экраны телевизоров в качестве телеведущей, а Кирюша повышает своё профессиональное мастерство на военных полигонах, а также участвуя в масштабных стратегических учениях «Кавказ-2020». Накапливался офицерский опыт, а вместе с ним авторитет и уважение коллег и высшего руководства. И вдруг события в Бердянске 24 марта 2022 года всё оборвали. Кирюша оказался в списках МО как без вести пропавший. Это давало какую-то надежду на возвращение сына. Но 19 апреля ко мне домой пришли представители воинской части и сообщили, что гвардии лейтенант Костенников Кирилл Анатольевич погиб, выполняя свой воинский долг. Факт его гибели был установлен с помощью ДНК. Рухнули все надежды. Оборвались мечты, прекрасные перспективы и огромные не реализованные возможности Кирюши. Осталось только одно – достойно попрощаться с ним и проводить в тот вечный мир, из которого нет возврата. А единственным утешением является то, что мой сын до конца исполнил свой воинский долг перед Родиной и будет отмщён русскими воинами, которые поставят победную точку в специальной военной операции по освобождению Донбасса и Украины от нацизма и фашизма. Невольно вспоминаются слова, которые высказал П.С. Нахимов – «Жизнь каждого принадлежит Отечеству». С них началось изучение моим сыном Костенниковым Кириллом Анатольевичем истории героизма города-Героя Севастополя.

Видеорепортаж канала НТС о церемонии прощания с лейтенантом Костенниковым.