Сегодня в Симферополе открылась благотворительная выставка «За мир после нашей Победы»

В экспозиции — полотна народных и заслуженных художников России.

19 декабря в Симферопольском художественном музее открылась выставка «За мир после нашей Победы». Это благотворительный проект, который соединяет Крым с российской столицей и городами новых регионов РФ.

В экспозиции — 40 полотен народных и заслуженных художников страны, членов Российской академии художеств, московского и российского союзов художников. Среди них – Зураб Церетели, Евгений Максимов, Анатолий Кулинич, Татьяна Кочемасова, Константин Петров, Елена Церетели, Валерий Ржевский, Юлия Смирнова, Яна Поклад, Виталий Капачев, Вера Коршунова.

Произведения выполнены в техниках шелкографии, черно-белой и цветной литографии, написаны маслом, акварельными красками и гуашью. Выставку организовала московская галерея «Дом Кулинича».

Это благотворительный проект, средства последующей реализации произведений пойдут на то, чтобы сохранить жизни наших людей в зоне СВО, – сообщили организаторы.

Симферополь – не единственный город, вошедший в проект. В начале ноября экспозицию презентовали в Совете Федерации в Москве. Затем, 5 декабря, она переместилась в Луганский художественный музей. После крымской столицы вернисажи пройдут в Донецке, Макеевке, Мелитополе и Севастополе. Заключительная экспозиция развернётся в московском Гостином дворе, в выставочном зале «Китай-город».

Этот выставочный проект – высказывание современных художников, нераздельно связанных со своей землёй, её духовно-культурным кодом и не представляющих своей судьбы вне Русского Мира. Мы хотим представить, каким будет завтрашний день, за который мы боремся сейчас. Создание образа будущего, созидательные и светлые произведения – это то, чего не хватает сейчас людям, измученным войной, — подчеркнули организаторы выставки.