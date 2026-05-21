Сегодня — Вознесение Господня! Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Поздравляю православных христиан с великим праздником Вознесения Господня!

Мы отмечаем его на сороковой день после Пасхи, он посвящен одному из центральных событий евангельской истории, когда Иисус Христос завершил Свое земное служение и вознесся на небо. Свидетелями Вознесения стали Его ученики.

Сегодня Церковь напоминает нам и о словах ангела, обращенных к апостолам: «Христос, Которого видите вы возносящимся на небо, так же придет».

По словам нашего Патриарха, это особенный праздник, который вселяет надежду на спасение, надежду на встречу с Господом.

Пусть Он всегда хранит наше Отечество, наших родных и близких, наших воинов, пусть помогает нам творить добрые дела, побеждать зло в себе и в окружающем мире.

В этот праздничный день желаю всем мира, согласия, благополучия и духовной радости! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым