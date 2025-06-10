Села Белогорского и Симферопольского районов оказались без света

В Белогорском районе из-за аварийного отключения шесть сел остались без электроснабжения, — сказано в сообщении.

В «Крымэнерго» уточнили, что без электроэнергии остались абоненты поселка Зуя, а также сел Новожиловка, Нижние Орешники, Украинка, Владимировка, Литвиненково. Кроме того, в Симферопольском районе обесточены Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье.

Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, – сообщили на предприятии.

Часом ранее в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов.

источник: РИА Новости Крым