Села Белогорского и Симферопольского районов оказались без света

В Белогорском районе из-за аварийного отключения шесть сел остались без электроснабжения, — сказано в сообщении.
В «Крымэнерго» уточнили, что без электроэнергии остались абоненты поселка Зуя, а также сел Новожиловка, Нижние Орешники, Украинка, Владимировка, Литвиненково. Кроме того, в Симферопольском районе обесточены Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, – сообщили на предприятии.
Часом ранее в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: энергоснабжение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: энергоснабжение Крыма