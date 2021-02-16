Села Симферопольского и Бахчисарайского районов на двое суток останутся без воды

В полночь будет перекрыта подача воды в 4 села Симферопольского и Бахчисарайского районов. Причина – авария на водоводе. Ремонтные работы, отметили в ГУП РК «Вода Крыма» займут двое суток.

В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: Бахчисарайский район, с. Малиновка, ул. Скалистая c 00:00 17.02.2021 будет ограничено водоснабжение в селах Малиновка, Каштановое, Партизанское, Кизиловое. Ориентировочное время проведения работ — 2 суток. Симферопольский ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует населению сделать запас питьевой воды. Дополнительно на период выполнения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами согласно графику, — говорится в сообщении ГУП РК «Вода Крыма».