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Села Симферопольского района сегодня вечером остались без воды
Фото: ID 3345408, pixabay.com

Села Симферопольского района сегодня вечером остались без воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:55 29.03.2021

Часть населенных пунктов Симферопольского района сегодня вечером не получат воду даже по графику. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», причина сбоя водоснабжения – авария на магистральном трубопроводе.

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 мм, 29.03.2021 г. не будет вечерней подачи воды по графику в мкр. Белое1-5, мкр. Хошкельды, с. Ана-Юрт, п. Айкаван, с. Акрополис, мкр. Каменка, СТ Горки, СТ Строитель. Также возможно снижение давления в п. Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, п. Богдановка, с. Мирное (частично), — подтвердили в администрации Симферопольского района.

Подчеркивается, что по селам и садовым товариществам организован подвоз питьевой воды.

Села Симферопольского района сегодня вечером остались без воды

Села Симферопольского района сегодня вечером остались без воды

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