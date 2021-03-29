Села Симферопольского района сегодня вечером остались без воды

Часть населенных пунктов Симферопольского района сегодня вечером не получат воду даже по графику. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», причина сбоя водоснабжения – авария на магистральном трубопроводе.

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 мм, 29.03.2021 г. не будет вечерней подачи воды по графику в мкр. Белое1-5, мкр. Хошкельды, с. Ана-Юрт, п. Айкаван, с. Акрополис, мкр. Каменка, СТ Горки, СТ Строитель. Также возможно снижение давления в п. Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, п. Богдановка, с. Мирное (частично), — подтвердили в администрации Симферопольского района.

Подчеркивается, что по селам и садовым товариществам организован подвоз питьевой воды.