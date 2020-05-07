Сельхозпредприятия Крыма обеспечены трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ

Сельхозорганизации Крыма полностью обеспечены трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В Республике Крым начался сбор урожая кабачков, капусты и земляники садовой открытого грунта в Красногвардейском районе. Отмечу, что несмотря на сложности, связанные с ограничительными мерами в период самоизоляции, крымские аграрии с честью справляются с возложенной на них главной миссией: обеспечивают крымчан продовольствием, работая в бесперебойном режиме. Дефицита кадров при проведении этих и других уборочных работ не наблюдается и не ожидается в дальнейшем, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что сельхозпредприятия в сезон готовы предложить конкурентоспособную заработную плату.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве Республики Крым за 2019 год составила более 25 тысяч рублей, что на 30% больше уровня 2017 года. Наиболее высокие заработные платы в организациях, осуществляющих свою деятельность по производству напитков — более 37 тысяч рублей, в животноводстве — более 32 тысяч рублей, а также по производству пищевых продуктов — более 30 тысяч рублей, — подчеркнул Рюмшин.

Вице-премьер также сообщил, что на сегодня в агропромышленном комплексе Республики более 300 вакансий. Он напомнил, что вопросы поддержки кадрового потенциала аграрной отрасли республики находятся на постоянном контроле Совета министров РК.

Государство ежегодно предоставляет молодым специалистам, завершившим обучение по направлениям подготовки по программам высшего и средне-профессиональных учебных заведениях, размер выплаты составляет: для выпускников высших учебных заведений 250 тысяч рублей, средне специальных — 200 тысяч рублей. На реализацию этой программы из бюджета Республики Крым в 2017-2019 году выделено 66,8 млн. рублей, получили единовременную помощь 289 молодых специалистов. Из них, имеющих высшее образование — 180 человек, средне специальное — 109 человек. В 2020 году в бюджете Республики Крым на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 22,3 млн. рублей, — отметили в республиканском Совмине.

По информации пресс-службы Минсельхоза России, в стране в настоящее время наблюдается тенденция по перетоку в сельское хозяйство работников из других сфер экономики – в текущих условиях агропромышленный комплекс становится все более привлекательным для работы сегментом, что во многом способствует сохранению стабильной ситуации на рынке труда в целом.