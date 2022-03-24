Сельхозпредприятия будут получать воду из Северо-Крымского канала после 25 апреля

Сельхозпредприятия начнут получать воду из Северо-Крымского канала после 25 апреля. В числе первых подавших заявки есть производители риса. Об этом сообщил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль. По его словам, это 33 хозяйства, 20 тыс. гектаров орошаемых земель, в том числе 400 га и 300 га рисовых полей в Раздольненском и Красноперекопском районах.

Он также заверил, что в течение 8 лет специалисты следили за состоянием канала.

Это огромная работа всего персонала, который находится на насосных станциях, ремонтных бригад. Но ничего сверхординарного при подготовке к приему воды не было, — добавил Игорь Вайль.

Пока же запасы воды в Крыму в этом году превысят максимум за всю историю наблюдений — в водохранилищах уже более 230 млн. кубометров воды.

Сейчас у нас запасы — 232,6 млн. кубометров воды. По нашим наблюдениям 60-летним, которые ведутся ежедневно, до самого большого наполнения, которое было в 1994 году, осталось добрать 10 тысяч кубов, — сказал глава Госкомитета.

Он уточнил, что также ожидается поступление воды в результате паводков — только в Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах за время половодья планируется собрать около 60 млн куб. м воды.

Кроме того, Вайль отметил, что ожидается наполнение водохранилищ днепровской водой, которая впервые за восемь лет придет через Северо-Крымский канал. По прогнозам, удастся накопить около 120 млн. кубометров воды. В том числе 30 млн. кубов будет направлено в Межгорное водохранилище, 30 млн. — в Феодосийское, 34 млн. — во Фронтовое, примерно 25 млн. — в Станционное, остальное — в мелкие водохранилища на востоке Крыма, в Ленинском районе.

Впрочем, некоторые водохранилища Крыма уже заполнены на 100%, в среднем же — на 85%.

Что же касается качества днепровской воды, предварительный анализ свидетельствует, что она соответствует первому классу. Немного превышены показатели по мутности.

Первые анализы были настораживающие, но не в области радиации или тяжелых металлов – нет, там мутность была повышена, и сейчас она еще есть. Но последние анализы, которые мы сняли, говорят о том, что по классификатору минсельхоза России – вода эта первого класса, – сообщил Вайль.

По словам председателя Госкомводхоза, никаких опасений по использованию этой воды нет.

Это вода, которая пригодна и не наносит вреда ни орошаемым землям, ни продуктам, выращиваемым на земле открытым способом. Нормальная вода. Техническая вода прекрасная. Хочу сказать, что у нас были времена, когда вода была третьего класса, второго, а сейчас, в самом начале она уже первого класса. Никаких опасений по анализам водички нет, – подчеркнул он.

Отметим, что на Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. После восьмилетнего простоя она заработала в Джанкойском районе. Вода уже поднялась на 9 метров, а дальше будет распределяться по всей оросительной системе Крыма. Станция пока работает в режиме пусконаладки, инженеры поочередно включают каждый из 6 насосов.

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