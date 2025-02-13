Сельхозпредприятия Крыма готовы принять на работу 5000 бойцов Российских студенческих отрядов

В рамках XIII Международной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым» состоялась встреча ведущих компаний-производителей, участников агросектора страны, представителей ведущих университетов Крыма с министром сельского хозяйства Республики Крым.

По словам директора ООО «Орион» Александра Буланова, существует высокая потребность в сезонном персонале на крымских сельхозпредприятиях. Руководитель компании отметил, что в настоящее время есть острая нехватка студентов, готовых проходить летнюю практику на сельскохозяйственных предприятиях:

Я лично общаюсь с руководителями сельхозпредприятий Крыма и те проблемы, которые касаются нехватки кадров, актуальны для всех компаний. Важно, что министр сельского хозяйства Республики Крым на сегодняшний день также четко в этом ориентируется. Мы со своей стороны стараемся уделять внимание молодёжи, открываем классы, приглашаем их на обучение, но при этом все ещё ощущается острая нехватка студенческого сезонного персонала. Готовы принимать и обучать студентов, возить их на заводы производителей, для того чтобы люди понимали, какой карьерный рост ждёт их впереди.

Министр сельского хозяйства Республики Крым отметил, что на данный момент с целью привлечения кадров активно вводится программа по строительству домов для рабочих.

Главная задача сейчас – постройка жилья для сезонного персонала. Пытаемся вдохнуть жизнь в программу, в рамках которой министерство сельского хозяйства, предприятия и муниципалитеты договариваются о том, что на конкретном участке будут построены дома для определенного числа специалистов, но при этом предприятие гарантирует 5-7% оплаты на постройку зданий. Поэтому мы активно ищем в муниципалитетах землю и застройщика для осуществления данного плана, – заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

Касмынина Дарья Васильевна, учредитель КФХ «Вереск», представляя крымских сельхозпроизводителей обозначила, что потребность в персонале составляет более 10 тысяч работников для уборки урожая, механизированных работах, содержании крупного и мелкого скота, переработке агропромышленной продукции.

Трудоустройство в агропромышленном комплексе в России имеет свои особенности. Отрасль активно развивается, создаются новые места, как следствие появляется дефицит квалифицированных кадров. Сегодняшние кандидаты мало смотрят в сторону земли, предпочитая трудиться в городах, но мы должны понимать, что время менеджеров среднего звена заканчивается. Наше государство разворачивается в сторону конкретных специальностей, поэтому значительно поднимается заработная плата работников сельского хозяйства, – отмечает учредитель КФХ «Верес» Дарья Касмынина.

В решении проблемы с нехваткой персонала не первый год идёт взаимодействие с Российскими студенческом отрядами. Студенческие сельскохозяйственные отряды объединяют студентов сельскохозяйственного профиля подготовки со всей страны. Организация прохождения производственной практики на сельхозпредприятиях Крыма позволяет повысить профессиональные компетенции студентов аграриев и при этом получить свой первый трудовой стаж в профессии. Исходя из сложившегося взаимодействия между РСО и сельхозпроизводителями Крыма, на этот год подтверждена готовность принять на работу до пяти тысяч бойцов Российских студенческих отрядов с предоставлением необходимых условий для проживания и осуществления трудовой деятельности.

С 2016 года на территории Крыма Российские студенческие отряды организовывают свои трудовые проекты, объединяя студентов из сельхозотрядов со всей страны. Общее количество привлекаемых студентов за это период превысило 12 тысяч человек. Понимая необходимость в персонале в этом году, штаб студотрядов Крыма уделяет особое внимание для развития сельхозотрядов в Крыму. Для этого сейчас проводится агитационная работа, направленная на популяризацию сельскохозяйственных рабочих профессий среди студенческой и школьной молодежи. Также для студентов проводится профессиональное обучение, которое позволяет им работать не просто разнорабочим, а квалифицированными специалистами и поручать более высокую заработную плату. Так водители на тракторе за время уборочной компании зарабатывают от двухсот тысяч рублей. Это мотивирует молодых людей идти в сельское хозяйство и проходить соответствующую подготовку, – рассказала руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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