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Сельхозтоваропроизводители Крыма помогают пострадавшим от ЧС ялтинцам питьевой водой

Сельхозтоваропроизводители Крыма помогают пострадавшим от ЧС ялтинцам питьевой водой

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 12:41 19.06.2021

О том, что крымские сельхозтоваропроизводители помогают пострадавшим от чрезвычайной ситуации ялтинцам питьевой водой, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.  По поручению заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина организована вся необходимая помощь. На линию розлива питьевой воды в тару выведена ночная смена, организован подвоз. По словам вице-премьера, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители республики оказывали волонтерскую помощь ялтинцам всю ночь.

Первыми на помощь жителям и гостям Ялты пришли предприятия, которые производят бутилированную воду. В оперативном порядке, экстренно, к электроэнергии подключили ООО «Ялтинский продукт» для возможности розлива воды. С 9 утра розлив воды продолжился, мощность составляет 600 литров в час. Подвоз на данный момент также производят предприятия ООО «Крымэколайф», ПБК «Крым», ООО «Талая вода». Ситуацию держу на контроле. Огромное спасибо всем, кто в трудную минуту не остаётся в стороне, оказывает помощь пострадавшим!, — заявил глава Минсельхоза Крыма.

Также Андрей Рюмшин уточнил, что беспрецедентную помощь в предоставлении транспорта, а также погрузке и подвозе воды, по поручению вице-премьера Игоря Михайличенко, оказывают сотрудники МЧС.

Сельхозтоваропроизводители Крыма помогают пострадавшим от ЧС ялтинцам питьевой водой

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