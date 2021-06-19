Сельхозтоваропроизводители Крыма помогают пострадавшим от ЧС ялтинцам питьевой водой

О том, что крымские сельхозтоваропроизводители помогают пострадавшим от чрезвычайной ситуации ялтинцам питьевой водой, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК. По поручению заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина организована вся необходимая помощь. На линию розлива питьевой воды в тару выведена ночная смена, организован подвоз. По словам вице-премьера, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители республики оказывали волонтерскую помощь ялтинцам всю ночь.

Первыми на помощь жителям и гостям Ялты пришли предприятия, которые производят бутилированную воду. В оперативном порядке, экстренно, к электроэнергии подключили ООО «Ялтинский продукт» для возможности розлива воды. С 9 утра розлив воды продолжился, мощность составляет 600 литров в час. Подвоз на данный момент также производят предприятия ООО «Крымэколайф», ПБК «Крым», ООО «Талая вода». Ситуацию держу на контроле. Огромное спасибо всем, кто в трудную минуту не остаётся в стороне, оказывает помощь пострадавшим!, — заявил глава Минсельхоза Крыма.

Также Андрей Рюмшин уточнил, что беспрецедентную помощь в предоставлении транспорта, а также погрузке и подвозе воды, по поручению вице-премьера Игоря Михайличенко, оказывают сотрудники МЧС.