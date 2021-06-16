Село Морское — в десятке самых дешёвых направлений для отдыха в июле

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких городах и на каких курортах можно отдохнуть в июле дешевле, чем в Сочи и Ялте.

По статистике, туристы бронируют отдых в июле на период от 2 по 14 ночей и тратя на проживание от 550 рублей до 2,8 тысячи рублей в сутки. Самым дешёвым направлением на июль оказалась республика Татарстан – менее чем за тысячу рублей в сутки можно забронировать номер в отеле и хостеле в июле, — отмечают аналитики портала.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на июль 2021 года.

Десять самых дешёвых направлений для отдыха в июле:

Москва – 1625 ₽ / 3 ночи * Соль-Илецк – 1758 ₽ / 8 ночи Новый Афон – 1579 ₽ / 10 ночей Ейск – 1986 ₽ / 10 ночей Ростов-на-Дону — 2685 ₽ / 1 ночь Морское – 2211 ₽ / 11 ночей Санкт-Петербург – 2806 ₽ / 5 ночей Нижний Новгород – 2825 ₽ / 2 ночей Казань — 550 ₽ / 4 ночи Владивосток – 1043 ₽ / 14 ночей *Средняя стоимость ночи в июле 2021 года / средняя продолжительность отдыха