Село Морское — в десятке самых дешёвых направлений для отдыха в июле

Сервис бронирования жилья для отдыха
По статистике, туристы бронируют отдых в июле на период от 2 по 14 ночей и тратя на проживание от 550 рублей до 2,8 тысячи рублей в сутки. Самым дешёвым направлением на июль оказалась республика Татарстан – менее чем за тысячу рублей в сутки можно забронировать номер в отеле и хостеле в июле, — отмечают аналитики портала.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на июль 2021 года.
Десять самых дешёвых направлений для отдыха в июле:
- Москва – 1625 ₽ / 3 ночи *
- Соль-Илецк – 1758 ₽ / 8 ночи
- Новый Афон – 1579 ₽ / 10 ночей
- Ейск – 1986 ₽ / 10 ночей
- Ростов-на-Дону — 2685 ₽ / 1 ночь
- Морское – 2211 ₽ / 11 ночей
- Санкт-Петербург – 2806 ₽ / 5 ночей
- Нижний Новгород – 2825 ₽ / 2 ночей
- Казань — 550 ₽ / 4 ночи
- Владивосток – 1043 ₽ / 14 ночей
*Средняя стоимость ночи в июле 2021 года / средняя продолжительность отдыха
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