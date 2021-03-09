Сельские футбольные команды Крыма получили комплекты формы и мячи

Более 1500 комплектов формы и порядка 500 мячей получили сельские футбольные команды республики для проведения мероприятий в рамках Года сельского футбола. Футболисты Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского и Советского районов формой и мячами обеспечены полностью.

Футбольные формы получили команды «Элита» с. Клепинино и «Линда» с. Новоэстония. Кроме того, команде «Престиж» из пгт. Красногвардейское и «Скиф» из с. Александровка были вручены вратарские формы, а команде «Феникс» — гетры, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

В ходе рабочей поездки на выходных вице-премьер вручил еще 70 мячей 14 командам Красногвардейского района.

По словам чиновника, крымские сельхозтоваропроизводители не остались в стороне и сразу включились в процесс оснащения футбольной формой сельских команд:

В акции «Новая форма каждой сельской команде» принимают участие порядка 90 фермеров. Необходимый инвентарь, форму и мячи на выходных командам Красногвардейского района предоставил крупнейший производитель хлебобулочных изделий республики АО «Крымхлеб», КФХ «Жаткин» и КФХ «Ефимов О. Ю.»

Также, уточнил глава Минсельхоза Крыма, в рамках мероприятия были подведены итоги открытого зимнего чемпионата по футболу.

1 место заняла команда «Динамо» Джанкойского района, 2 место – «Джанкойская Нива», 3 место — команда «Феникс» с. Краснознаменка Красногвардейского района. Определили и лучших игроков зимнего чемпионата. Уже в конце марта, с 20 чисел, Красногвардейские футболисты начнут принимать участие в мероприятиях, посвящённых Году сельского футбола, — рассказал Андрей Рюмшин.

Подарки и поздравления накануне Международного Женского Дня, получили и директора общеобразовательных Калининской и Клепининской школ. Вице-премьер поздравил женщин-руководителей с наступающим праздником весны, вручил им каравай и передал по 10 футбольных мячей каждой школе.

Напомним, потребность команд по Республике Крым в новой футбольной форме составляет 2011 комплектов. Планируется оснастить экипировкой 135 сельских футбольных команд.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК