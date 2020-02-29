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Семь курортов Крыма - в десятке самых популярных для отдыха в марте 2020
иллюстрация: pxhere.com

Семь курортов Крыма — в топ-10 самых популярных для отдыха в марте 2020

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 8:26 29.02.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха в марте 2020.

Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта, Евпатория, Мисхор и Судак в республике Крым, Сочи, Анапа и Новороссийск в Краснодарском крае составили десятку курортов, популярных для весеннего отдыха в марте этого года. Туристы бронируют отдых в марте на побережье на период от 3,8 до 20,3 ночи и планируют потратить на аренду жилья от 1,1 тысячи рублей до 1,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в марте в Феодосии, дороже — в Севастополе. Дольше всего туристы планируют провести в марте в Судаке — около двадцати ночей, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 по 31 марта 2020 года.

Десять курортов, популярных для отдыха в марте 2020:

  1. Ялта — 1688,4 рублей / 6 ночей
  2. Севастополь — 1823,9 рублей / 6 ночей
  3. Сочи — 1404,6 рублей / 6,1 ночи
  4. Феодосия — 1076 рублей / 3,8 ночи
  5. Алушта — 1378,7 рублей / 6,1 ночи
  6. Евпатория — 1175,3 рублей / 5,3 ночи
  7. Мисхор — 1517,6 рублей / 6,8 ночи
  8. Судак — 1370,3 рублей / 20,3 ночи
  9. Анапа — 1200 рублей / 6,8 ночи
  10. Новороссийск — 1500 рублей / 4 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Семь курортов Крыма - в топ-10 самых популярных для отдыха в марте 2020

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