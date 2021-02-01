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Семь новых автобусов вышли на маршрут №95 к новому медицинскому центру под Симферополем
Фото: минтранс РК

Семь новых автобусов вышли на маршрут №95 к новому медицинскому центру под Симферополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:45 01.02.2021

Для медицинских работников и пациентов новой больницы им. Семашко (напомним, медцентр построен под Симферополем) организовано автобусное сообщение. Об этом сообщает министерство транспорта РК.

С сегодняшнего дня в Симферополе маршрут №95 (ул. Гурзуфская – пос. Битумное) останавливается на территории нового медицинского центра им. Николая Семашко, интервал движения составляет 10-15 минут. Каждый автобус рассчитан на 90 мест, транспорт оборудован системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также автоматизированной системой оплаты проезда. Благодаря низкопольной конструкции автобусов, они предназначены для перевозки маломобильных групп населения, — отметил заместитель министра транспорта РК Николая Лукашенко.

Напоминаем, также еще один муниципальный маршрут — № 55 соединяет новый медцентр под Симферополем с автостанцией «Западной» и пос. Битумное.

Семь новых автобусов вышли на маршрут №95 к новому медицинскому центру под Симферополем

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