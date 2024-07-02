Семь тревожных выездов крымских пожарных

7 раз за прошедшие сутки огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» выезжали на тушение возгораний сухой растительности.

Отметим большие площади «ландшафтных» пожаров: 480, 450, 400 квадратных метров. «География» возгораний: Щебетовка, Коктебель, Орджоникидзе, Рыбачье, Школьное, Красногвардейский и Раздольненский районы.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим:

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населённых пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Просмотры: 15