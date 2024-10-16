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Семь ударов топором по голове. Дикое убийство в Белогорском районе Крыма
Фото: pxhere.com

Семь ударов топором по голове. Дикое убийство в Белогорском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:19 16.10.2024

В Белогорском районе Крыма местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного расследования установлено, что 16 августа текущего года местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания совместно со знакомым. В результате произошедшего конфликта он нанес оппоненту семь ударов топором в область головы и лица. От полученных травм последний скончался, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

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