Семь ударов топором по голове. Дикое убийство в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе Крыма местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного расследования установлено, что 16 августа текущего года местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания совместно со знакомым. В результате произошедшего конфликта он нанес оппоненту семь ударов топором в область головы и лица. От полученных травм последний скончался, — сообщили в прокуратуре РК.