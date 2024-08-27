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Семье погибшего Героя России из Советского района передали орден «За верность долгу»

Семье погибшего Героя России из Советского района передали орден «За верность долгу»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:23 27.08.2024

Родителям погибшего в зоне спецоперации Героя России Александра Леонидовича Апухтина передали орден «За верность долгу». На мероприятии, которое прошло в селе Красногвардейское Советского района, присутствовал первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Семье погибшего Героя России из Советского района передали орден "За верность долгу"

Александр Апухтин участвовал в спецоперации с первых дней. Он был командиром мотострелкового отделения. Во время сражений получил ранение, но не вернулся домой после госпитализации, а продолжил борьбу за мирное небо над головой. Погиб 8 июня 2023 года под населённым пунктом Работино в Запорожской области. В бою, перед смертью он подбил семь единиц техники.

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Семье погибшего Героя России из Советского района передали орден "За верность долгу"

По словам Ефима Фикса, «боец ушел как герой своего Отечества, выполняя свой священный воинский долг. История его жизни и подвига навсегда останется в сердцах земляков».

Доблесть, героизм и мужество российских воинов, отдавших жизнь за свою землю и свою Родину — пример для молодого поколения, — сказал первый вице-спикер крымского парламента.

Семье погибшего Героя России из Советского района передали орден "За верность долгу"

Присутствующие на мероприятии представители администрации района, ветераны, юнармейцы и односельчане почтили память героя минутой молчания, а также возложили цветы к памятному знаку.

Семье погибшего Героя России из Советского района передали орден "За верность долгу"

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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