Семейные разборки в Симферополе: ссора с сыном для женщины завершилась переломами

В полицию в Симферополе поступила телефонограмма из больницы о том, что в травматологическое отделение госпитализирована 79-летняя местная жительница с несколькими переломами. Как рассказала женщина, после скандала ее толкнул родной сын, проживающий с ней в одной квартире.

В ходе выезда на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Симферополю был задержан 45-летний сын потерпевшей. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. От задержанного получены признательные показания. С его слов, он хотел сходить в магазин за очередной бутылкой алкоголя, но в дверях с запретом встала мать. Между ними произошел скандал, в ходе которого мужчина оттолкнул маму в сторону и собрался уйти. В этот момент женщина упала и, ударившись, получила телесные повреждения. Сын проигнорировал факт падения женщины и направился в магазин, — озвучили детали семейного конфликта в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

Сотрудники полиции призывают граждан: будьте внимательны к своим родным и близким. Уважайте и помогайте друг другу, особенно пожилым.

Кроме того, МВД по Республике Крым напоминает: значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание негативных последствий воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя.

В случае, если Вы стали очевидцем преступления, сообщите в дежурную часть ближайшего отдела полиции. Звонки от граждан принимаются на номер телефона: «102».