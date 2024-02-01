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Семеро из 10 крымчан выступают за закрытие микрофинансовых организаций
фото: pikist.com

Семеро из 10 крымчан выступают за закрытие микрофинансовых организаций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 01.02.2024

Противников запрета МФО больше среди тех, кто пользуется их услугами. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у горожан, следует ли запретить в России деятельность микрофинансовых организаций. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

69% крымчан высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы: «Слишком много мошенников, нет контроля их деятельности»; «Деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками». Против ликвидации МФО — 6% опрошенных. «Доступ к финансам должен быть у всех граждан РФ, независимо от их дохода»; «Такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками»; «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — комментируют свою позицию респонденты. 25% затруднились с ответом, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Респонденты старше 45 лет о необходимости запрета организаций, выдающих экспресс-займы, говорили чаще тех, кто моложе (70%). Среди горожан с доходом от 50 до 100 тысяч рублей в месяц против деятельности МФО выступают 74%. Респонденты, которым приходилось обращаться в микрофинансовые организации, поддерживают идею их закрытия реже тех, кто ни разу не брал экспресс-займы (61 и 76% соответственно).

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