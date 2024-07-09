Семеро севастопольских школьников получили паспорта в День семьи, любви и верности

8 июля — в День семьи, любви и верности — семерым севастопольцам вручили паспорта. Торжественная церемония состоялась в городской «Точке кипения» в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России». Участников в зале поддерживали их семьи: родители разделили важный день со своими детьми. Ребята произнесли клятву на верность Родине, исполнили гимн России.

Первое получение паспорта – настоящее событие для любого подростка. Момент очень важный в жизни каждого. Быть гражданином нашей Родины – значит нести ответственность за свои поступки. Теперь у юношей и девушек есть обязательства перед нашей страной и право решать её судьбу. С этого момента ребята становятся самостоятельными. Сегодня подростки переходят на новый этап своей жизни. Пусть всё сбудется, — цитирует пресс-служба Правительства С начальник управления по делам молодёжи Севастополя Марина Слонченко.

Кроме главного документа, четырнадцатилетним школьникам подарили экземпляры Конституции Российской Федерации и небольшие сувениры. Вместе с председателем совета регионального отделения «Движения Первых» в Севастополе Анной Молчановой паспорта вручала заместитель секретаря севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Инна Гончарова.

Участником акции может стать любой желающий, подав заявку на сайте https://будьвдвижении.рф/projects/71. Всероссийская акция «Мы – граждане России» направлена на популяризацию государственных символов РФ в молодёжной среде, формирование уважительного отношения к основному документу гражданина страны, выстраиванию гражданской культуры и самосознания подростков.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя