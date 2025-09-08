Семейная ипотека: жилье по программе можно купить не во всех городах Крыма

Большое увеличение стоимости быстро и существенно замедлилось, когда ввели ограничение льготной ипотеки «в одни руки», а затем прекратили вообще выдавать льготную ипотеку, и осталась только односемейная ипотека либо IT-ипотека, — сказала она.

По мнению специалиста, ранее благое намерение государства улучшения жилищных условий вылилось в то, что инвесторы стали массово приобретать объекты недвижимости за счет дешевого кредитного плеча.

Сейчас стоимость немножечко притормаживается, но мы не будем забывать о том, что все-таки в Крыму у нас существует дефицит предложений. У нас отношение распроданности к строеготовности составляет 90%. То есть у нас 90% объектов приобретается еще на стадии строительства до ввода объектов в эксплуатацию, — сказала Морозова.

По ее словам, это очень высокий показатель на уровне всей России, и поэтому высокий спрос все равно влечет за собой увеличение стоимости объектов недвижимости.

Вложения в недвижимость всегда надежные, и эти вложения будут расти в стоимости. Средняя по Симферополю стоимость квадратного метра — 150 тысяч рублей за квадрат, — привела эксперт цифры.

По наблюдениям эксперта в области недвижимости, в Крыму сейчас много недвижимости раскупается также еще по договору долевого участия на этапе строительства, «на котловане или даже еще и до котлована».

При этом разница на стоимости первичного и вторичного рынка жилья незначительная — примерно 10-20% от первичного рынка недвижимости.

Морозова отметила, что в настоящее время действуют ограничения, и категория лиц, могущих претендовать на семейную ипотеку на жилье поддержки, существенно сократилась. Теперь ипотеку может оформить семья, которая имеет как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, либо семья, которая имеет как минимум двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также может быть приобретен не каждый объект недвижимости и не в каждом муниципальном образовании, покупать жилье нужно у застройщика.

При этом многоквартирному дому не более 20 лет. Нельзя приобретать объект недвижимости у близких родственников, — рассказала юрист, говоря о вторичном жилье.

На вторичном рынке есть и ограничения по городам. В Крыму это Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки и Инкерман.

Также с 23 декабря 2023 года воспользоваться правом на семейную ипотеку можно всего лишь один раз, напомнила Морозова.

Еще из ограничений, которые актуальны для Крыма, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, — это 6 миллионов рублей. В Крыму все-таки объекты недвижимости достаточно дорогие, и часто это становится существенным ограничением для семей, — добавила она.

источник: РИА Новости Крым